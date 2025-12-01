Удаление Кайседо в матче «Челси» — «Арсенал» стало первым для эквадорца в АПЛ

Полузащитник «Челси» Мойзес Кайседо получил первую в карьере красную карточку в английской Премьер-лиге, удалившись на 38-й минуте матча 13-го тура с «Арсеналом» (1:1). Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор.

На 34-й минуте матча Кайседо наступил шипами на голеностоп футболисту «пушкарей» Микелю Мерино. После вмешательства VAR арбитр показал эквадорскому полузащитнику прямую красную карточку. Данное удаление стало для Кайседо первым за 130 матчей в АПЛ.

Мойзес Кайседо выступает в чемпионате Англии с февраля 2021 года, когда перебрался в «Брайтон» из «Индепендьенте». Летом позапрошлого года «Челси» заплатил «Брайтону» за полузащитника € 116 млн.