Удаление Кайседо в матче «Челси» — «Арсенал» стало первым для эквадорца в АПЛ

Удаление Кайседо в матче «Челси» — «Арсенал» стало первым для эквадорца в АПЛ
Полузащитник «Челси» Мойзес Кайседо получил первую в карьере красную карточку в английской Премьер-лиге, удалившись на 38-й минуте матча 13-го тура с «Арсеналом» (1:1). Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Чалоба – 48'     1:1 Мерино – 59'    
Удаления: Кайседо – 38' / нет

На 34-й минуте матча Кайседо наступил шипами на голеностоп футболисту «пушкарей» Микелю Мерино. После вмешательства VAR арбитр показал эквадорскому полузащитнику прямую красную карточку. Данное удаление стало для Кайседо первым за 130 матчей в АПЛ.

Мойзес Кайседо выступает в чемпионате Англии с февраля 2021 года, когда перебрался в «Брайтон» из «Индепендьенте». Летом позапрошлого года «Челси» заплатил «Брайтону» за полузащитника € 116 млн.

Новости. Футбол
