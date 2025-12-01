Скидки
Измайлов: в КХЛ снялся «Витязь», у многих сложная ситуация — не только в ФНЛ и РПЛ

Глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказался о финансовом положении команд Мир Российской Премьер-Лиги и Лиги Pari, а также оценил вероятность того, что некоторые клубы не смогут принять участия в переходных матчах из-за финансовых проблем.

— Есть уверенность, что ситуация с переходными матчами, которая была этим летом, не повторится?
— Я думаю, ни о чём нельзя говорить с полной уверенностью. Всё может измениться. У многих клубов сложная финансовая ситуация. Не только в ФНЛ и РПЛ, но помним, что в том году снялся один клуб из КХЛ — «Витязь». Ситуация может сложиться по-разному, поэтому нам как лиге необходимо быть готовыми к любому развитию событий, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В переходных матчах за право принять участие в РПЛ сыграют команды, занявшие третье-четвёртое места в Первой лиге и 13-14-е — в РПЛ. В минувшем сезоне до участия в переходных матчах был не допущен «Черноморец», его место занял «Сочи». Вылетевшие в Первую лигу «Пари НН» и «Оренбург» заменили в числе участников РПЛ дисквалифицированное «Торпедо» и расформированные «Химки».

