Форвард «Пари НН» высказался об игре в густой туман с «Акроном»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв высказался о густом тумане во время матча 17-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Игра проходила 29 ноября в Самаре. Нижегородцы одержали победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

– Игра проходила при густом тумане. Каково было футболистам на поле?
– Туман немного мешал, не очень хорошо было видно, что происходило на другой половине поля. Но в целом погода для игры в футбол была комфортная. Если бы мы второй тайм провели, как первый, вопросов бы не было. А так – мы чуть прижались к воротам. «Акрон» упростил игру: центральные защитники отдавали длинные передачи на Артёма Дзюбу, с ним было сложно бороться. Было тяжело, но мы достойно выдержали. Самое главное – это победа, — приводит слова Грулёва официальный сайт «Пари НН».

