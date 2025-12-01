Форвард «Пари НН» высказался об игре в густой туман с «Акроном»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв высказался о густом тумане во время матча 17-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Игра проходила 29 ноября в Самаре. Нижегородцы одержали победу со счётом 2:1.

– Игра проходила при густом тумане. Каково было футболистам на поле?

– Туман немного мешал, не очень хорошо было видно, что происходило на другой половине поля. Но в целом погода для игры в футбол была комфортная. Если бы мы второй тайм провели, как первый, вопросов бы не было. А так – мы чуть прижались к воротам. «Акрон» упростил игру: центральные защитники отдавали длинные передачи на Артёма Дзюбу, с ним было сложно бороться. Было тяжело, но мы достойно выдержали. Самое главное – это победа, — приводит слова Грулёва официальный сайт «Пари НН».