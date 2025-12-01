Кордоба прокомментировал статус лучшего бомбардира в истории «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал завоёванный статус лучшего бомбардира в истории южного клуба. Накануне колумбиец забил 69-й мяч в составе «быков». Таким образом, он опередил по голам за «Краснодар» Фёдора Смолова, которому принадлежал прошлый рекорд (68 голов).

«Я очень рад и счастлив, что вошёл в историю «Краснодара», став лучшим бомбардиром клуба. Но ещё больше я рад за команду — мы выиграли, это главное. Без моих партнёров по команде я бы никогда не достиг этого», — приводит слова Джона Кордобы «РБ Спорт».

Напомним, Кордоба перебрался в «Краснодар» в 2021 году. Колумбийцу понадобилось 138 матчей, чтобы забить 69 голов. Также на счету Джона 33 результативных паса.