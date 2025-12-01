Скидки
«Взяли реванш». Грулёв прокомментировал победу «Пари НН» над «Акроном»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв высказался по итогам матча 17-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Игра проходила 29 ноября в Самаре. Нижегородцы одержали победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

– Как оценишь матч против «Акрона»?
– Получилась непростая игра. Первый тайм прошёл с нашим преимуществом, во втором мы это немного упустили. Но хорошо, что довели игру до победы. Все счастливы, будем стараться продолжать в том же духе. Через неделю матч против махачкалинского «Динамо». Выезд тяжёлый, но нужно набирать очки. Думаю, что игра будет сложная.

– Победа над «Акроном» позволит сбросить напряжение?
– Было много матчей, где мы недобрали очков. Так что сейчас эта победа как небольшой глоток свежего воздуха. Но, повторюсь, скоро снова важная игра. Переведём дух, разберём ошибки и будем готовиться к матчу с «Динамо».

– Команде наконец-то удалось забить с игры. Это радует?
– Два забили. Ещё два отменили. Мы создавали моменты, могли забивать больше. Хорошо, что в концовке Никита Медведев нас несколько раз спас. В первом круге мы много моментов создали с тем же «Акроном», но обидно уступили. Теперь взяли у них реванш, — приводит слова Грулёва официальный сайт «Пари НН».

