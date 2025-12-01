Скидки
Вингер «Зенита» Педро: матч с «Рубином» стал очень сложным для нас

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался по итогам матча 17-го тура Мир РПЛ с казанским «Рубином» (1:0). По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

«Матч с «Рубином» стал очень сложным для нас, но мы смогли победить, несмотря на все трудности. У соперника были опасные моменты, но они их не реализовали. А уже во втором тайме Нино забил отличный гол, который стал победным.

У нас впереди осталась всего одна игра в этом году, поэтому надо хорошо к ней подготовиться и выиграть. Но для этого нам нужно хорошенько подготовиться. Хочется закончить год на позитиве», — приводит слова Педро Metaratings.

