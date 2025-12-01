Скидки
Экс-президент РПЛ констатировал трансферную ошибку «Спартака» при Станковиче

Бывший президент РПЛ и поклонник «Спартака» Ашот Хачатурянц высказался о трансферах московского клуба в период тренерства Деяна Станковича. Функционер считает, что красно-белые явно переплатили за футболистов, которые были подписаны по инициативе сербского тренера.

— При Станковиче «Спартак» совершил самые дорогие трансферы в истории клуба. Вы бы позволили тренеру влиять на трансферную политику?
— В первую очередь тренеру, конечно, необходимо доверять. Однозначно. Но, конечно, нужно смотреть и за стоимостью трансферов. На мой взгляд, «Спартак» явно переплатил за этих футболистов, — приводит слова Хачатурянца интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, за время работы Станковича «Спартак» потратил на трансферы более € 80 млн, если учитывать суммы, которые фигурировали в СМИ. Самые дорогие новички — Жедсон Фернандеш, Ливай Гарсия, Эсекьель Барко и Пабло Солари.

