Погребняк: зрелищность не всегда приносит очки — Семак в «Зените» отвечает за результат

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Зрелищно играет «Зенит» или нет, но у команды есть все шансы закончить первую часть сезона на первом месте. Думайте сами. Сейчас в РПЛ лишь две команды показывают действительно красочный футбол: «Краснодар» и «Локомотив». Сам присутствовал на их очном матче и получил удовольствие. «Зенит» же набирает очки. Лидеров обыгрывает всегда, а команды из нижней части таблицы — не всегда получается. Но «Рубин» обыграли, остался «Акрон». Важно не лишиться этих очков, которые могут сыграть роль в борьбе за чемпионство.

Проблемы с креативом, нападающими у «Зенита» есть. Будут решать. А зрелищность очков иногда не приносит. Нужен результат, за который отвечает Семак. Увольняют потом именно тренера. «Зенит» — команда, которая ассоциируется только с первым местом», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За тур до зимней паузы в Мир Российской Премьер-Лиге «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 36 очками. Столько же — у идущего вторым ЦСКА. Возглавляющий чемпионскую гонку «Краснодар» опережает ближайших преследователей на одно очко. В заключительном туре календарного года «Зенит» дома сыграет с «Акроном» 6 декабря.