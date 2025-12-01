Павел Погребняк: «Динамо» чего-то не хватает, но почему бы не дать шанс Гусеву?

Бывший российский футболист Павел Погребняк считает, что руководству московского «Динамо» стоит довериться Ролану Гусеву и утвердить его в должности главного тренера.

«Степашин давал слово, что в случае четырёх побед «Динамо» оставит Гусева. Не знаю, какая ситуация там сейчас. По игре с «Зенитом» в Кубке было видно, что пока «Динамо» чего-то не хватает. Но почему бы не дать шанс молодому и амбициозному тренеру, который хорошо знает команду?

Что касается физической готовности «Динамо», я не так пристально слежу. Но «Зенит» полностью их переиграл. Гусев сделал серьёзное заявление, думаю, его слова долго будут обсуждать», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.