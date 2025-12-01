Воспитанник «Динамо» Окишор заявил, что не готов перейти в «Спартак»

Полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор заявил, что не готов перейти в «Спартак». Виктору 18 лет, он является воспитанником системы бело-голубых. Суммарно молодой хавбек провёл 11 матчей за первую команду «Динамо» во всех турнирах, сделав две результативные передачи.

— Сергей Степашин сказал Ульви Бабаеву, что никакого «Спартака». Тебе он хоть раз так говорил?

— Нет пока что.

— У тебя есть такая установка, что никакого «Спартака»?

— Есть внутренняя установка, что никогда не говори никогда. Но я в России рассматриваю пока что только «Динамо». Никаких других вариантов быть не может.

— Ты потенциально готов перейти в «Спартак»?

— Нет, — приводит слова Окишора «Матч ТВ».