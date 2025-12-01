Дочери Никиты Симоняна передали золотую медаль Героя Труда России

Виктории Симонян, дочери экс-футболиста «Спартака» Никиты Симоняна, передали золотую медаль Героя Труда России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза на официальном сайте РФС.

Звание Героя Труда было присвоено Никите Симоняну 10 октября 2025 года «за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола». Герой Труда — высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Это звание является вторым по статусу в России после Героя Российской Федерации.

Никита Симонян ушёл из жизни 23 ноября текущего года. 12 октября бывшему футболисту сборной СССР исполнилось 99 лет.