«Пари НН» объявил об уходе своего нападающего

Нападающий Тьяго Весино покидает «Пари Нижний Новгород», о чём информирует официальный сайт клуба. Срок аренды уругвайца в стане нижегородцев подошёл к завершению. Весино успел провести в России 22 матча, в которых отметился двумя голами.

«Тьяго Весино покидает «Пари НН». Арендное соглашение уругвайского нападающего подошло к концу — Тьяго завершает выступление за наш клуб. Весино присоединился к «Пари НН» в феврале 2025 года и успел провести 22 матча, в которых забил два гола. Спасибо, Тьяго, за работу, профессионализм и энергию, которую ты приносил команде. Mucha suerte en tu carrera!» — написала пресс-служба нижегородцев.

