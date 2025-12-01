Грулёв отреагировал на публичную похвалу со стороны Шпилевского
Поделиться
Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв отреагировал на публичную похвалу со стороны главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского после встречи 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». «Пари НН» добыл в гостях победу со счётом 2:1. Грулёв результативными действиями не отметился.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15' 0:2 Босельи – 34' 1:2 Дзюба – 57'
– На пресс-конференции Алексей Шпилевский положительно отозвался о твоей игре. Сам чувствуешь, что в последних матчах прибавляешь?
– Самое главное – приносить пользу команде. Остальное уже второстепенное. Главное, мы победили. Свою же игру комментировать не буду, — приводит слова Вячеслава Грулёва официальный сайт «Пари НН».
Материалы по теме
Комментарии
- 1 декабря 2025
-
16:26
-
16:25
-
16:17
-
16:15
-
16:13
-
16:08
-
16:03
-
16:00
-
15:56
-
15:51
-
15:47
-
15:40
-
15:36
-
15:35
-
15:31
-
15:25
-
15:20
-
14:57
-
14:54
-
14:52
-
14:47
-
14:45
-
14:40
-
14:34
-
14:28
-
14:28
-
13:47
-
13:44
-
13:43
-
13:22
-
13:13
-
13:11
-
13:02
-
12:56
-
12:53