Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грулёв отреагировал на публичную похвалу со стороны Шпилевского

Грулёв отреагировал на публичную похвалу со стороны Шпилевского
Комментарии

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв отреагировал на публичную похвалу со стороны главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского после встречи 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». «Пари НН» добыл в гостях победу со счётом 2:1. Грулёв результативными действиями не отметился.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

– На пресс-конференции Алексей Шпилевский положительно отозвался о твоей игре. Сам чувствуешь, что в последних матчах прибавляешь?
– Самое главное – приносить пользу команде. Остальное уже второстепенное. Главное, мы победили. Свою же игру комментировать не буду, — приводит слова Вячеслава Грулёва официальный сайт «Пари НН».

Материалы по теме
Это не учебная тревога! «Пари НН» со Шпилевским победил в РПЛ впервые за 77 дней! Видео
Видео
Это не учебная тревога! «Пари НН» со Шпилевским победил в РПЛ впервые за 77 дней! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android