Грулёв отреагировал на публичную похвалу со стороны Шпилевского

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв отреагировал на публичную похвалу со стороны главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского после встречи 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». «Пари НН» добыл в гостях победу со счётом 2:1. Грулёв результативными действиями не отметился.

– На пресс-конференции Алексей Шпилевский положительно отозвался о твоей игре. Сам чувствуешь, что в последних матчах прибавляешь?

– Самое главное – приносить пользу команде. Остальное уже второстепенное. Главное, мы победили. Свою же игру комментировать не буду, — приводит слова Вячеслава Грулёва официальный сайт «Пари НН».