Флик прокомментировал резонансное фото, где он едва не расплакался после матча «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал резонансное фото, на котором видно, что он едва не расплакался после матча Ла Лиги с «Алавесом» (3:1). Игра была эмоциональной, а два помощника Флика заработали красные карточки по ходу матча. После встречи появилось несколько любопытных кадров из трансляции: на первом Флик сидит в одиночестве и грустно смотрит на поле, а на втором — Рафинья успокаивает тренера, который, по виду, едва сдерживает слёзы.

Фото: Кадры из трансляции

«Мой момент с Рафиньей? Что ж, это был забавный момент. Я не знаю, кто первый написал в СМИ, что мне было грустно! Но я действительно был расстроен, ведь мы допустили много потерь мяча… И я также был расстроен из-за того, что наши тренеры получили две красные карточки на скамейке запасных», — цитирует Флика журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.