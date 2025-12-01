Скидки
Названы две причины, из-за которых защитник «Зенита» Нино хочет вернуться в Бразилию

Комментарии

Стали известны причины, из-за которых бразильский защитник «Зенита» Нино хочет сменить команду и вернуться на родину. Ранее сообщалось, что «Флуминенсе» заинтересован в возвращении экс-капитана, а сам игрок готов рассмотреть предложения.

По данным издания Lance, уход Нино из «Флуминенсе» в 2023 году был вызван желанием игрока выступать в Европе. Однако футболист хочет вернуться в Бразилию по семейным обстоятельствам: у Нино маленькая дочь, которая нуждается в большем внимании.

Вторым фактором, влияющим на его намерение вернуться во «Флуминенсе», по данным источника, является исключение России из международных соревнований. Таким образом, Нино выпал из поля зрения тренерского штаба сборной Бразилии, за которую он дебютировал в 2023 году.

