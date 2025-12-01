ЦСКА стал первым клубом РПЛ, достигшим отметки в 200 сухих домашних побед

Московский ЦСКА стал первым клубом, достигшим отметки в 200 сухих домашних побед в рамках чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». У ближайшего преследователя армейцев в лице «Спартака» 187 побед без пропущенных мячей на домашней арене. У третьего «Локомотива» — 176.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Армейцы набрали 36 очков по результатам 17 проведённых встреч. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (36).

В следующем матче РПЛ ЦСКА сыграет с «Краснодаром» на выезде.