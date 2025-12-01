Скидки
Глава ФНЛ Измайлов поддержал идею возвращения пива на стадионы

Глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов поддержал идею возвращения пива на стадионы. С 2005 года в России действует запрет на продажу пива на спортивных аренах.

«Я за возвращение пива на стадионы. Его наличие повышает определённый уровень комфорта болельщиков. Лучше это иметь, чем нет. Это также могло бы стать одним из аргументов при работе по привлечению болельщиков на стадионы», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

1 декабря депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв заявил, что власти приняли решение разрешить продажу пива на футбольных стадионах.

