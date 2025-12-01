Павел Погребняк предположил, какой тренер возглавит «Спартак»

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк предположил, какой тренер возглавит московский «Спартак». Он считает, что на тренерский мостик красно-белых будет назначен очередной иностранец. 11 ноября «Спартак» уволил Деяна Станковича. На временной основе вместо него назначили Вадима Романова.

«Думаю, «Спартак» возглавит иностранец. Желательно — с именем, но решения в клубе принимает большой менеджерский состав. Известный это будет тренер или нет, не знаю. Может, мы скажем: «Да, это крутой человек для популяризации нашей лиги!» — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.