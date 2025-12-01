Скидки
Защитник «Реала» Рюдигер высказался о травме и слухах про переход в Саудовскую Аравию

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, как проводил время в период восстановления от травмы, а также прокомментировал слухи о своём возможном переезде в Саудовскую Аравию. Немец впервые с августа вышел на поле, сыграв в 14-м туре с «Жироной» (1:1).

Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Унаи – 45'     1:1 Мбаппе – 67'    

«Прошло уже много времени, и я восстановился. Я воспользовался этим временем, чтобы отключиться и не быть в центре внимания, что иногда даже полезно, потому что, к сожалению, всё, что я делаю, становится вирусным. Столько матчей, так что приятно, когда никто не говорит о Рюдигере, и я могу провести время с семьёй, с детьми.

Мне не терпится вернуться на прежний уровень. Я хорошо знаю своё тело, и с возрастом всё уже не так, как раньше. Мне нужно чувствовать себя хорошо, чтобы играть, и, к счастью, теперь это так. У меня не такое эго, как может показаться; я открыт для критики».

Саудовская Аравия? Канте вернулся в сборную Франции, так что, если кто-то едет играть в Саудовскую Аравию, это не означает, что он станет хуже», — сказал Рюдигер в интервью на YouTube-канале журналиста Флориана Мальбурга.

