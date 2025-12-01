Скидки
Артета: надеюсь, Деклан Райс выиграет «Золотой мяч»

Артета: надеюсь, Деклан Райс выиграет «Золотой мяч»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил надежду, что хавбек «канониров» Деклан Райс выиграет «Золотой мяч».

«Я надеюсь, что Деклан Райс выиграет «Золотой мяч». Это будет означать, что «Арсенал» тоже взял много трофеев. Потому что обычно эти вещи взаимосвязаны», — приводит слова Микеля Артеты Sky Sports.

В нынешнем сезоне Райс провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость 26-летнего англичанина, согласно оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет € 120 млн. Действующим обладателем «Золотого мяча» является Усман Дембеле из «ПСЖ».

