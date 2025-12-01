Скидки
Карпин заявил, что у него есть стартовый состав сборной России на официальные матчи

Комментарии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что у него в голове есть стартовый состав национальной команды на официальные матчи. Сборная России отстранена от международных турниров с конца февраля 2022-го.

— Есть ли у вас в голове состав сборной на случай, если бы завтра состоялся официальный матч, например, с Хорватией?
— Да, есть.

— Назовёте?
— Зачем? Чтобы другие футболисты думали: «А я не в составе»?

— Чтобы другие старались.
— Пускай все стараются, проявляют себя — и те, кто основные у нас в голове, и те, кто не основные. Пусть доказывают. Пусть думают, в составе они или нет. Но у меня в голове есть 11 человек, если они будут в порядке, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.

