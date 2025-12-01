Скидки
Флик: Араухо не может играть, у него возникла личная проблема

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что у защитника команды Рональда Араухо возникла «личная проблема», из-за которой он не сможет играть. Флик призвал журналистов и болельщиков проявить уважение к Рональду. При этом перед матчем с «Алавесом» (3:1) Флик заявлял, что Араухо пропустит игру из-за кишечной инфекции.

«Рональд Араухо не может играть, у него личная проблема… Пожалуйста, проявите к нему уважение», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

Ранее СМИ сообщали, что Араухо сильно переживает из-за своего удаления во встрече общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:3). После его ухода с поля сине-гранатовые пропустили два мяча.

