Карло Анчелотти назвал условие, при котором Винисиус поедет со сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что пригласит в национальную команду на чемпионат мира — 2026 только тех игроков, которые будут готовы на 100%. Так, Анчелотти допустил, что приглашения могут не дождаться такие футболисты, как Неймар и Винисиус Жуниор.

«Он [Неймар] должен быть готов на все 100%. Многие игроки очень хороши, и мне нужно выбрать тех, кто готов на все 100%. Это касается не только Неймара, это может быть и Винисиус. Если Винисиус будет готов на 90%, я вызову другого игрока, который будет готов на 100%, потому что у этой команды очень высокий уровень мастерства, особенно в атаке. У нас хватает хороших нападающих», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нём примут участие 48 национальных команд.

