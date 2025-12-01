Скидки
«Неприятные впечатления». Лунёв высказался о поражении «Динамо» от «Ахмата»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 26'     1:1 Мелкадзе – 47'     2:1 Ндонг – 84'    

– Какие впечатления от игры?
– Впечатления не самые приятные. Приехали только за победой, начали вроде нормально… Забили мяч, а что случилось потом – мало кто сможет ответить. Не было контроля мяча, не реализовали свои моменты.

– Как оценишь результаты первой части сезона? Осталась одна игра.
– Надо выиграть оставшийся матч, дерби. Другого выхода нет. Мы находимся не на том месте, где рассчитывали мы и наши болельщики. Есть возможность хоть как-то подсластить этот отрезок, победив в дерби со «Спартаком».

– Есть желание сплотиться вокруг Ролана Александровича? Для него эти четыре встречи были важны.
– У нас и в матче с «Ахматом» было это сплочение. Но у меня пока нет ответа, что пошло не так, – приводит слова Лунёва Metaratings.

