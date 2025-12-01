«Зенит» вошёл в топ-3 команд РПЛ по количеству домашних побед, «Спартак» — первый

Санкт-петербургский «Зенит» вошёл в топ-3 команд Мир РПЛ по количеству побед на домашнем стадионе, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». На счету сине-бело-голубых 292 домашние победы. Первое место в рейтинге занимает московский «Спартак» (326 побед). На второй строчке расположился ЦСКА (311).

В 17-м туре «Зенит» играл на «Газпром Арене» с казанским «Рубином» и одержал победу с минимальным счётом. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

На второй строчке расположился ЦСКА, также набравший 36 очков.