Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Торпедо» Тукманов объяснил неудачную первую часть сезона в Первой лиге

Экс-президент «Торпедо» Тукманов объяснил неудачную первую часть сезона в Первой лиге
Комментарии

Бывший президент московского «Торпедо Александр Тукманов объяснил неудачную первую часть сезона команды в Лиге Pari. По состоянию на сегодняшний день автозаводцы занимают 15-е место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона, набрав 21 очко.

«Начала сезона для «Торпедо» было совсем удручающим, команда оказалась в зоне вылета. Это не добавляет настроения ни болельщикам, ни руководителям клуба. Но о том, что всё поправится, говорил и предыдущий, и нынешний главный тренер. Им хочется в это верить, они профессионалы и видят команду изнутри. Будем считать, что последняя победа — шаг к выправлению сложившейся ситуации.

Думаю, что главный фактор такой неудачи — случившееся с «Торпедо» летом. Команду не допустили до участия в РПЛ, теперь она играет в первом дивизионе. Это сильно повлияло на настроение ребят, они надломились психологически. Согласен, было трудно предположить, что это повлияет настолько сильно. Никто не мог предположить, что «Торпедо» окажется в зоне вылета, ведь команда хорошо укомплектована, готовилась, а финансирование было стабильным. Но чехарда тренеров добавила нервозности — каждый приходит со своим видением, построением стартового состава. Всё это повлияло на ситуацию внутри коллектива. И болельщики иногда выплёскивали свои эмоции», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Кононов — о трансферах «Торпедо»: усиление будет, в любом случае
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android