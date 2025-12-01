Экс-президент «Торпедо» Тукманов объяснил неудачную первую часть сезона в Первой лиге

Бывший президент московского «Торпедо Александр Тукманов объяснил неудачную первую часть сезона команды в Лиге Pari. По состоянию на сегодняшний день автозаводцы занимают 15-е место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона, набрав 21 очко.

«Начала сезона для «Торпедо» было совсем удручающим, команда оказалась в зоне вылета. Это не добавляет настроения ни болельщикам, ни руководителям клуба. Но о том, что всё поправится, говорил и предыдущий, и нынешний главный тренер. Им хочется в это верить, они профессионалы и видят команду изнутри. Будем считать, что последняя победа — шаг к выправлению сложившейся ситуации.

Думаю, что главный фактор такой неудачи — случившееся с «Торпедо» летом. Команду не допустили до участия в РПЛ, теперь она играет в первом дивизионе. Это сильно повлияло на настроение ребят, они надломились психологически. Согласен, было трудно предположить, что это повлияет настолько сильно. Никто не мог предположить, что «Торпедо» окажется в зоне вылета, ведь команда хорошо укомплектована, готовилась, а финансирование было стабильным. Но чехарда тренеров добавила нервозности — каждый приходит со своим видением, построением стартового состава. Всё это повлияло на ситуацию внутри коллектива. И болельщики иногда выплёскивали свои эмоции», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.