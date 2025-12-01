Скидки
Главная Футбол Новости

Андрей Талалаев объяснил своё удаление в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своём удалении в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные в меньшинстве одолели московский «Спартак» (1:0). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Понятно, что надо быть сдержаннее. Мы являемся примером для подрастающего поколения. Но футбол — это эмоции, мы всё время говорим об этом. Я хочу, чтобы люди оценивали то, что происходит. У нас были вопросы с несколькими футболистами со скамейки «Спартака» ещё во время матча, до того, как было принято решение (об удалении), — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Андрей Талалаев получил красную карточку за неприличный жест в адрес судьи, недовольство работой которого активно высказывал по ходу матча. Ранее, на 30-й минуте, красную карточку получил нападающий калининградцев Ираклий Манелов. Единственный мяч в игре был забит полузащитником «Балтики» Николаем Титковым на 60-й минуте.

