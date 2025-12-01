Александр Тукманов: возвращение Кононова хорошо повлияло на «Торпедо»

Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов высказался о возвращении в команду главного тренера Олега Кононова и его влиянии на результаты.

«Можно предположить, что именно возвращение Кононова хорошо повлияло на «Торпедо». Он занимался комплектованием команды — вместе с Ари они смотрели, приглашали игроков, объясняли им свои требования. Пришёл Парфёнов — у него было своё видение. Оно другое. А для того, чтобы тренер и игроки были единым целым, требуется время. Его было немного», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Олег Кононов покинул «Торпедо» в августе 2025 года. 15 октября российский специалист вновь вернулся в команду. В турнирной таблице Лиги Pari столичный клуб занимает 15-е место с 21 очком в 21 матче.