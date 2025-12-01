Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Большой шаг вперёд для футболистов «Балтики». Талалаев — о победе над «Спартаком»

«Большой шаг вперёд для футболистов «Балтики». Талалаев — о победе над «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил, каким образом победа над московским «Спартаком» (1:0) в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги способна повлиять на развитие его команды.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Удалось во второй раз за сезон обыграть «Спартак», набрать важные три очка для клуба. Это большой шаг вперёд для футболистов с точки зрения того, как была добыта победа. Главное, что мы делаем — из простых ребят растим звёзд, которые должны знать себе цену, уважать себя и заставить других делать то же самое», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент балтийцы с 32 очками располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Материалы по теме
«Балтика» героически приговорила «Спартак»! Вдесятером и с удалением Талалаева! Видео
«Балтика» героически приговорила «Спартак»! Вдесятером и с удалением Талалаева! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android