«Большой шаг вперёд для футболистов «Балтики». Талалаев — о победе над «Спартаком»
Поделиться
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил, каким образом победа над московским «Спартаком» (1:0) в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги способна повлиять на развитие его команды.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Удалось во второй раз за сезон обыграть «Спартак», набрать важные три очка для клуба. Это большой шаг вперёд для футболистов с точки зрения того, как была добыта победа. Главное, что мы делаем — из простых ребят растим звёзд, которые должны знать себе цену, уважать себя и заставить других делать то же самое», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
На данный момент балтийцы с 32 очками располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 декабря 2025
-
17:59
-
17:55
-
17:51
-
17:51
-
17:49
-
17:40
-
17:38
-
17:35
-
17:27
-
17:24
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:56
-
16:55
-
16:42
-
16:30
-
16:26
-
16:25
-
16:17
-
16:15
-
16:13
-
16:08
-
16:03
-
16:00
-
15:56
-
15:51
-
15:47
-
15:40
-
15:36
-
15:35
-
15:31
-
15:25
-
15:20
-
14:57