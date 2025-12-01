«Большой шаг вперёд для футболистов «Балтики». Талалаев — о победе над «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил, каким образом победа над московским «Спартаком» (1:0) в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги способна повлиять на развитие его команды.

«Удалось во второй раз за сезон обыграть «Спартак», набрать важные три очка для клуба. Это большой шаг вперёд для футболистов с точки зрения того, как была добыта победа. Главное, что мы делаем — из простых ребят растим звёзд, которые должны знать себе цену, уважать себя и заставить других делать то же самое», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент балтийцы с 32 очками располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.