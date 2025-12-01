Скидки
«Ливерпуль» нацелился на полузащитника мадридского «Реала» — Caught Offside

Футбольный клуб «Ливерпуль» проявляет интерес к приобретению нового полузащитника. Английский клуб рассматривает кандидатуру хавбека мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. Об этом сообщает издание Caught Offside.

Французский футболист связан с испанским грандом долгосрочным контрактом, срок действия которого рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 50 млн.

В текущем сезоне Эдуарду Камавинга провёл за «Реал» 14 официальных встреч во всех турнирах. В этих матчах полузащитник записал в свой актив один гол и одну результативную передачу.

