В ЦСКА высказались о действиях сотрудников полиции после матча «Спартак» — ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал действия сотрудников полиции после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Напомним, после игры появилось видео, на котором болельщики красно-белых толпой избили одного фаната армейцев на стадионе.

«Закрывая вопрос правонарушений на недавнем дерби.

Мы довольны тем, как оперативно правоохранительные органы разобрались во всех эпизодах. И не только в нашумевшем избиении за пределами чаши стадиона, но и в других инцидентах. В частности, был идентифицирован, задержан и привлечён к ответственности ещё один «герой», который прямо на трибуне раздевался, оскорблял наших болельщиков и нападал на них.

И в этом случае совершенно не важен цвет шарфа. Вопрос и не в том, кто был депортирован, кто с чьей стороны сколько суток провёл в СИЗО — вовсе нет. Ключевым является вопрос порядка, справедливости и безопасности. И с этим разобрались быстро и эффективно», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.