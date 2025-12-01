Скидки
Ламин Ямаль: в районе, где я вырос, никто не знал, как сложится жизнь

Ламин Ямаль: в районе, где я вырос, никто не знал, как сложится жизнь
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился воспоминаниями о детстве в Росафонде — одном из районов Барселоны.

— Интересно, что более волнительно: когда выступаешь за «Барсу» или когда играешь в Росафонде с детьми, которые гораздо старше?
— Думаю, второй вариант, несомненно. В Росафонде никто не знал, как сложится жизнь. Никто не знал, получится ли у него стать футболистом, архитектором, художником или вообще найти работу. Ты видишь, как работают твои родители, они не могут находиться рядом с тобой постоянно. И ты не нервничаешь по этому поводу, но есть некая неопределённость относительно твоего будущего, — приводит слова Ямаля CBS News.

