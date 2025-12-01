Скидки
Тукманов предположил, что отстранённый Соболев повлиял на возвращение Кононова в «Торпедо»

Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов предположил, что на возвращение в команду главного тренера Олега Кононова мог повилять совладелец автозаводцев Леонид Соболев.

«Думаю, роль в возвращении Кононова сыграла настоятельная просьба Соболева. Кононов — его кандидатура, он приглашал его в «Торпедо» в первый раз. Видимо, настоял на возвращении. Да, юридически он не может влиять на клуб. И не влияет — лишь на акционеров. Подсказал им, а те прислушались», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Олег Кононов покинул «Торпедо» в августе 2025 года. 15 октября российский специалист вновь вернулся в команду. В турнирной таблице Лиги Pari столичный клуб занимает 15-е место с 21 очком в 21 матче.

Напомним, с августа 2025 года совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх встреч с участием автозаводцев.

Комментарии
