«Долгожданная победа. Все очень счастливы!» Защитник «Ахмата» Ибишев — о матче с «Динамо»

Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев прокомментировал победу над московским «Динамо» в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Грозненский клуб одержал верх над соперником со счётом 2:1.

«Долгожданная победа. Все очень счастливы! Впереди матч с «Оренбургом», нужно обыграть их и уходить на выходные. В первой части сезона мы никому не уступали по игре. Были проблемы с реализацией», — приводит слова Турпал-Али Ибишева Metaratings.

На данный момент «Ахмат» после 17 проведённых встреч располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Следующий матч грозненский клуб проведёт 5 декабря. В рамках 18-го тура РПЛ «Ахмат» примет «Оренбург».