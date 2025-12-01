Скидки
Главная Футбол Новости

«Долгожданная победа. Все очень счастливы!» Защитник «Ахмата» Ибишев — о матче с «Динамо»

Комментарии

Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев прокомментировал победу над московским «Динамо» в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Грозненский клуб одержал верх над соперником со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 26'     1:1 Мелкадзе – 47'     2:1 Ндонг – 84'    

«Долгожданная победа. Все очень счастливы! Впереди матч с «Оренбургом», нужно обыграть их и уходить на выходные. В первой части сезона мы никому не уступали по игре. Были проблемы с реализацией», — приводит слова Турпал-Али Ибишева Metaratings.

На данный момент «Ахмат» после 17 проведённых встреч располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Следующий матч грозненский клуб проведёт 5 декабря. В рамках 18-го тура РПЛ «Ахмат» примет «Оренбург».

Новости. Футбол
