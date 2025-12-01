Тренер ЖФК «Ростов» угрожала футболисткам расправой — источник

Тренер женской команды «Ростова» Яна Чуб угрожала футболисткам расправой. После одной из тренировок специалист ворвалась в раздевалку и устроила скандал. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash. По информации издания, конфликт вызван жалобами футболисток на зарплату.

«Коротконогая, *****, я тебя сейчас прибью, ***. Я вас двоих лично предупреждаю, вас лично, Краснова, предупреждаю, вас всех.

Если вы думаете, что я тренер и я вас, *****, не трону, мне будет плевать, *****! Я напишу заявление, но я, ***, ещё раз услышу в свой адрес оскорбления, ***, за моей спиной, я вас ********!

Вот тренерский штаб, я не пожалею свою карьеру, я к тебе, ***, подъеду на квартиру, ты меня услышала? И тебе, Краснова, ты меня услышала? И твою подругу, *****, прибью всех, ***! А то посмотри, ***, «Можно, мы начнём» – рот, *****, закрыла! Или я, ***, тут вас всех сейчас похороню.

Вы чё, ***? Вы чё, *** *****, ****** здесь? Будете мне рассказывать, сидит, ***, «да, я нужна команде» – иди ***** в «Рязань», *****. Вон трансферное окно и до свидания, *****! Ты, *****, ******, рот, *****, закрой, я тебя сейчас прибью здесь, поняла? Не посмотрю, что тренер. Рот закрой *****, рот закрой.

Вы чё, ***** *****. Я тебя переверну, *****, приеду», – сказала Чуб на аудиозаписи, опубликованной в телеграм-канале Don Mash.

Отметим, что главный тренер команды дважды обращается к полузащитнику Татьяне Красновой.