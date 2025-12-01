Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Торпедо» Тукманов видит команду в топ-10 Первой лиги по итогам сезона

Экс-президент «Торпедо» Тукманов видит команду в топ-10 Первой лиги по итогам сезона
Комментарии

Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов поделился ожиданиями от выступления команды в нынешнем сезоне Pari Первой лиги.

«Думаю, что по итогам сезона «Торпедо» будет на 8-12-м месте в Первой лиге. Самое главное, чтобы Кононов вернул игрокам уверенность в себе. Нужно стабилизировать состав, работать, улучшать физические кондиции — они должны быть оптимальными. Сборы будут короткими, но будут. А задачи будут определять акционеры. Если они скажут, что в этом году будет достаточно оказаться не ниже 8-10-го места — одно. Если главное — не вылететь, то это другое дело. А если захотят замахнуться на призовые места, то и комплектование состава зимой должно быть совсем другим. Многое что должно поменяться», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент московская команда с 21 очком находится на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

Материалы по теме
Александр Тукманов: возвращение Кононова хорошо повлияло на «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android