Экс-президент «Торпедо» Тукманов видит команду в топ-10 Первой лиги по итогам сезона

Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов поделился ожиданиями от выступления команды в нынешнем сезоне Pari Первой лиги.

«Думаю, что по итогам сезона «Торпедо» будет на 8-12-м месте в Первой лиге. Самое главное, чтобы Кононов вернул игрокам уверенность в себе. Нужно стабилизировать состав, работать, улучшать физические кондиции — они должны быть оптимальными. Сборы будут короткими, но будут. А задачи будут определять акционеры. Если они скажут, что в этом году будет достаточно оказаться не ниже 8-10-го места — одно. Если главное — не вылететь, то это другое дело. А если захотят замахнуться на призовые места, то и комплектование состава зимой должно быть совсем другим. Многое что должно поменяться», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент московская команда с 21 очком находится на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги.