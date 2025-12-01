Скидки
Защитник «Краснодара» Тормена: понимать русский язык мне проще, чем говорить на нём

Комментарии

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался об изучении русского языка. Футболист прокомментировал свои успехи в овладении языком, отметив, что понимать его для него значительно проще, чем активно использовать в речи.

«Я понимаю русский язык. Но понимать его проще, чем говорить. Однако за всё это время я, конечно, выучил некоторые слова, которые повторяются ежедневно на тренировках и в обычной жизни. Это всё мне очень помогает в коммуникации с российским игроками и тренерами. Но повторюсь, понимать русский язык мне гораздо проще, чем говорить на нём. Свободно говорить на русском я не могу», — приводит слова Тормены Legalbet.

Бразильский защитник выступает за «Краснодар» с августа 2023 года. С момента своего перехода футболист провёл 77 матчей в составе краснодарской команды, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Контракт 29-летнего игрока с «быками» рассчитан до июля 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Витора Тормены в € 8 млн.

