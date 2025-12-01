Ламин Ямаль рассказал, что означает жест «304» во время празднования голов

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил, что означает его знаменитый жест «304», который он показывает, празднуя голы.

— Что означает жест «304», какой в нём смысл?

— Этот жест символизирует район, в котором я вырос [Росафонда]: 304 — это его почтовый индекс. В Барселоне почтовые адреса начинаются с 08, а у нашего района номер 08304, — приводит слова Ямаля CBS News.

Текущая рыночная стоимость Ямаля, по данным портала Transfermarkt, оценивается в € 200 млн. В 14 матчах нынешнего клубного сезона футболист забил семь голов и отдал девять голевых передач. Суммарно к этому моменту в активе Ламина 120 игр за взрослую команду каталонцев, 32 гола и 43 голевые передачи.