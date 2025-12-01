Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль рассказал, что означает жест «304» во время празднования голов

Ламин Ямаль рассказал, что означает жест «304» во время празднования голов
Комментарии

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил, что означает его знаменитый жест «304», который он показывает, празднуя голы.

— Что означает жест «304», какой в нём смысл?
— Этот жест символизирует район, в котором я вырос [Росафонда]: 304 — это его почтовый индекс. В Барселоне почтовые адреса начинаются с 08, а у нашего района номер 08304, — приводит слова Ямаля CBS News.

Текущая рыночная стоимость Ямаля, по данным портала Transfermarkt, оценивается в € 200 млн. В 14 матчах нынешнего клубного сезона футболист забил семь голов и отдал девять голевых передач. Суммарно к этому моменту в активе Ламина 120 игр за взрослую команду каталонцев, 32 гола и 43 голевые передачи.

Материалы по теме
Ламин Ямаль: в районе, где я вырос, никто не знал, как сложится жизнь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android