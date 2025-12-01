«Сочи» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 1 декабря, состоится заключительный матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сочи» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Сочи»: Дёгтев, Солдатенков, Стоич, Волков, Сааведра, Зиньковский, Васильев, Магаль, Барт, Игнатов, Камано.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Шумахов, Табидзе, Аззи М., Алибеков, Эль-Мубарик, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с восемью очками в 16 встречах. Махачкалинское «Динамо» располагается в зоне переходных матчей на 13-й строчке. В активе бело-голубых 14 очков. Матч первого круга между командами состоялся в 10-м туре и завершился вничью (0:0).