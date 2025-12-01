Скидки
Итальянский «Милан» нацелился на 18-летнего форварда «Анже» — Никола Скира

Форвард французского клуба «Анже» Сидики Шериф привлёк внимание итальянского «Милана», который находится в поиске молодого атакующего игрока. Клуб нацелился на 18-летнего футболиста, который считается одним из самых многообещающих в чемпионате Франции. Об этом сообщает журналист и инсайдер Никола Скира на своей странице в соцсети Х.

Скаутская служба «Милана» ведёт наблюдение за выступлениями Шерифа с начала текущего сезона. Молодой игрок рассматривается как потенциальное приобретение на будущее. Его контракт с «Анже» действует до июня 2028 года.

В текущем сезоне Сидики Шериф принял участие в 14 матчах чемпионата Франции. За этот период форвард забил три гола. Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, оценивается в € 2 млн.

