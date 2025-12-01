Скидки
Леонид Слуцкий номинирован на награду лучшему тренеру года в Китае

У возглавляющего «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого есть шансы получить награду лучшему тренеру в Китае по итогам года, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В этом году команда под руководством российского специалиста взяла серебряные медали китайской Суперлиги, выиграла национальный Суперкубок, а также впервые вышла в плей-офф Лиги чемпионов АФК. В списке на награду лучшему тренеру года шесть претендентов, имя обладателя приза станет известно 4 декабря.

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Ранее специалист работал и в других зарубежных клубах: в английском «Халл Сити» и в нидерландском «Витессе».

