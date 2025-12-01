Деку: мы используем молодых игроков, потому что они достаточно хороши

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что утверждения об использовании молодых футболистов каталонским клубом из-за финансовых затруднений не соответствуют действительности. Представитель клуба подчеркнул, что наличие мощной клубной академии позволяет избегать значительных расходов на трансферном рынке и ориентироваться на внутренние резервы.

«Не нужно быть на рынке, когда у тебя есть такие футболисты, как Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Гави или Алекс Бальде, а также Марк Касадо, являющийся важным футболистом для нас.

Мы используем молодых игроков, потому что они достаточно хороши. Невозможно играть за «Барселону», если ты недостаточно хорош», — приводит слова Деку The Times.

«Барселона» после 14 туров занимает первое место в испанской Примере, набрав 34 очка. В Лиге чемпионов после пяти проведённых матчей команда находится на 18-м месте в общем зачёте, имея в своём активе семь очков.