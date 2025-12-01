Мусиала, ни разу не сыгравший в сезоне, приступил к индивидуальным тренировкам

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала завершил индивидуальные тренировки. Об этом сообщает официальный аккаунт мюнхенского клуба в соцсети X.

Немецкий хавбек по-прежнему восстанавливается от перелома малоберцовой кости, полученного после столкновения с экс-голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой в рамках 1/4 финала клубного чемпионата мира в США. Немецкая команда в той встрече проиграла со счётом 0:2.

В 44 встречах прошедшего клубного сезона хавбек забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. К 22 годам футболист успел провести 206 игр за «Баварию» во всех турнирах. Нынешнее трудовое соглашение между игроком и мюнхенской командой рассчитано до 2030 года.