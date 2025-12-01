Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мусиала, ни разу не сыгравший в сезоне, приступил к индивидуальным тренировкам

Мусиала, ни разу не сыгравший в сезоне, приступил к индивидуальным тренировкам
Комментарии

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала завершил индивидуальные тренировки. Об этом сообщает официальный аккаунт мюнхенского клуба в соцсети X.

Немецкий хавбек по-прежнему восстанавливается от перелома малоберцовой кости, полученного после столкновения с экс-голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой в рамках 1/4 финала клубного чемпионата мира в США. Немецкая команда в той встрече проиграла со счётом 0:2.

В 44 встречах прошедшего клубного сезона хавбек забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. К 22 годам футболист успел провести 206 игр за «Баварию» во всех турнирах. Нынешнее трудовое соглашение между игроком и мюнхенской командой рассчитано до 2030 года.

Материалы по теме
Бубнов заявил, что Алексей Батраков не слабее Гюлера из «Реала» и Мусиалы из «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android