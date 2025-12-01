Ламин Ямаль: Месси лучший в истории, но я хочу идти своим путём

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о своём отношении к нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси, который является легендой каталонского клуба.

«Я уважаю Месси за то, кем он является и какую значимость для футбола представляет, и, если мы когда-нибудь встретимся на футбольном поле, у нас будет взаимное уважение. Он лучший в истории. Я не хочу быть Месси, и он знает, что я не желаю быть им. Я хочу идти своим путём, вот и всё, — приводит слова Ямаля CBS News.

Текущая рыночная стоимость Ямаля, по данным портала Transfermarkt, оценивается в € 200 млн. В 14 матчах нынешнего клубного сезона футболист забил семь голов и отдал девять голевых передач. Суммарно к этому моменту в активе Ламина 120 игр за взрослую команду каталонцев, 32 гола и 43 голевые передачи.