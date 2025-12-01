Ламин Ямаль ответил на критику из-за стремительного карьерного взлёта

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль поделился мнением о критике в свой адрес на фоне стремительного развития в карьере.

— Вокруг много шума: «Ламин Ямаль, притормози-ка, твоя жизнь идёт слишком быстро». Что ты можешь ответить на это?

— Ну, я скажу так: если у тебя, например, есть работа и тебе предлагают стать начальником, что ты ответишь? Да или нет? Разве я иду по жизни слишком быстро? Таков мой ответ, — приводит слова Ямаля CBS News.

Суммарно к этому моменту в активе Ламина 120 игр за взрослую команду каталонцев, 32 гола и 43 голевые передачи. В 2023 году Ямаль стал самым молодым дебютантом в истории сине-гранатовых в Ла Лиге, выйдя на поле в возрасте 15 лет 290 дней.