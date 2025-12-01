Вратарь «Барселоны» Щенсны рассказал, как Ханс-Дитер Флик разрешил ему курить

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал, как главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик разрешил ему курить.

«Мы с тренером недавно сидели в сауне, и я спросил его, что он думает [о курении Щенсного]. Тренер ответил, что важно то, что я делаю на поле. «Если ты суперпрофессионал, можешь курить даже во время церемонии награждения», – приводит слова Щенсного Sport.es.

При этом голкипер, выступая за лондонский «Арсенал» в 2015 году, попал в неприятную ситуацию из-за своей привычки. Игрок закурил в душе после матча с «Саутгемптоном» (0:2), после чего главный тренер команды Арсен Венгер исключил вратаря из стартового состава и вскоре отправил в аренду в «Рому».

Напомним, Щенсны завершил карьеру в августе 2024 года, но возобновил её в октябре, присоединившись к каталонскому клубу. В нынешнем сезоне он провёл на поле девять встреч, в которых пропустил 17 голов.