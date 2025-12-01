Карло Анчелотти — об Эстевао: он будет на чемпионате мира. Он очень, очень особенный игрок

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выразил уверенность в участии бразильского вингера «Челси» Эстевао в чемпионате мира 2026 года. Футбольный специалист высоко оценил талант молодого игрока и подчеркнул его потенциальную ценность для национальной команды.

«Судя по игре Эстевао за последние шесть месяцев, полагаю, что да. Эстевао будет на чемпионате мира. Он очень, очень особенный игрок. Он очень отличается от других, потому что обладает большим природным талантом. Он ещё не на 100% развит из-за своего возраста. Что касается его таланта, его нельзя улучшить, однако он может обрести стабильность. Помочь ему могут физические данные, тактическая подготовка и психологический настрой, ведь он очень молод. Он очень хорошо прогрессирует в «Челси». Я не общался с «Челси», но уверен, что они разрабатывают для него специальную программу в этом направлении. Поэтому я думаю, что сборной нужно использовать этот талант, потому что он очень ценный», – приводит слова Анчелотти ESPN.

Эстевао дебютировал за сборную Бразилии в сентябре 2024 года. Молодой футболист забил четыре гола в последних трёх матчах. В общей сложности на счету вингера пять голов в 11 играх за сборную.