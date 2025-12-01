«Сочи» и махачкалинское «Динамо» не забили голов в заключительном матче 17-го тура РПЛ

Завершился заключительный матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Сочи» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Команды не отличились по ходу матча и сыграли вничью со счётом 0:0.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками в 16 встречах. Махачкалинское «Динамо» располагается в зоне переходных матчей на 13-й строчке. В активе бело-голубых 15 очков. Матч первого круга между командами состоялся в 10-м туре и также завершился вничью (0:0).