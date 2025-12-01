Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль: люди не считают меня обычным человеком, я и не смогу таким быть

Ламин Ямаль: люди не считают меня обычным человеком, я и не смогу таким быть
Комментарии

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, как влияет его статус в мире футбола на обычную жизнь.

— У профессиональных спортсменов есть их фанаты и окружение. У успешных спортсменов тоже есть близкие люди, которые могут сказать им «нет», чтобы уберечь от глупостей. У тебя так же?
— По правде сказать, мне все только и говорят «нет». Каждый из моих близких отвечает так на всё. Я хочу пойти куда-то — «нет». Хочу сходить в ресторан — «нет». Можно спросить у меня: «К кому же ты прислушиваешься?» К матери.

— Ты хоть иногда можешь быть обычным 18-летним парнем?
— Ну, это сложный вопрос, поскольку обычный 18-летний парень после школы идёт домой. Я же иду на тренировку, а несколько репортёров в это время уже идут ко мне домой, чтобы задать ряд вопросов о моей жизни. Я включаю телевизор, а там показывают меня. Иду по улице — вижу ребёнка в футболке с моей фамилией. Я хочу пойти выпить, но меня остановят. Я всегда стараюсь наслаждаться простыми вещами: поиграть в видеоигры, провести время с братом. Честно говоря, я не верю, что когда-нибудь смогу побыть обычным 18-летним парнем, ведь люди не считают меня обычным человеком, я и не смогу таким быть, — приводит слова Ямаля CBS News.

Материалы по теме
Ламин Ямаль ответил на критику из-за стремительного карьерного взлёта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android