Мбаппе забил 60-й гол за год. В XXI веке статистика лучше только у трёх игроков
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил 60-й гол в 2025 году в матче 14-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (1:1). Французский форвард стал четвёртым игроком в XXI веке, достигшим такого количества забитых мячей.
Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Унаи – 45' 1:1 Мбаппе – 67'
В нынешнем 100-летии больше голов за календарный год удавалось забить лишь Криштиану Роналду (63 гола в 2012 году, 69 голов – в 2013-м, 61 гол – в 2014-м), Роберту Левандовскому (69 голов в 2021 году) и Лионелю Месси (91 гол в 2012 году).
По состоянию на сегодняшний день «Реал» Мадрид занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко.
